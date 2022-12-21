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EDİRNE (AA) - Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, Bulgaristan'ın Hasköy iline bağlı Ivaylovgrad Belediyesi heyeti Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulgar heyet, Macera Parkı ve Geri Dönüşüm Parkı ve Kent Müzesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Proje Koordinatörü Tahir Demirel, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda projeye ilişkin Türkiye ve Bulgaristan'da gerçekleştirilmiş olan faaliyetler ve sınır ötesi bölgeye turizm alanında sağlayacağı olumlu etkiler hakkında bilgi aktardı.

Ziyaretlerde, Keşan Belediye Başkan Vekili Sema Kılıç, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Tahir Özçınar yer aldı.

- Keşan Kaymakamı Yılmaz gazileri ziyaret etti

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve beraberindekiler ilçede yaşayan gazileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz gaziler Mehmet Kırık, Mehmet Küçükoğlu, Ali Büyükkaraca, Sezai Yılmaz ve ailelerini evlerine ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaretlerde, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve muhtarlar yer aldı.

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