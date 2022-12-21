Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Nişancıpaşa Mahallesi Abdullah Yardım Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle O.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, O.T'ye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralan O.T. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.





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