Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün yönetiminde gerçekleştirilen konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Öztürk, AA muhabirine, Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünü özel bir konserle kutladıklarını söyledi.

Ücretsiz olarak düzenlenen konsere Edirnelilerin ilgi gösterdiğini belirten Öztürk, "Güzel bir konser gerçekleştirildi. Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümünde onun sevdiği eserleri seslendirdik. Konserlerimiz farklı konseptlerle devam edecek ve müzikseverlerle buluşmaya devam edeceğiz." dedi.









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