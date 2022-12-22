KEFEK Başkanı Aksal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Ersoy'u TBMM'de ziyaret ederek Selimiye Camisi, Makedon Kulesi ve Enez Kalesi başta olmak üzere Edirne'de devam eden ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Mimar Sinan'ın, "Ustalık eserim" dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan kapsamlı restorasyonun devam ettiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Caminin iç ve dış mekanlarında eş zamanlı olarak çalışmalar sürüyor. Mevcut restorasyon kapsamında, öncelikle daha önceki uygulamalardan kalan çimentolu imalatlar yapıdan titizlikle uzaklaştırılmıştır. Cami ve minarelerde taş temizlik çalışmaları ile üst örtü kurşun yenileme çalışmaları devam etmektedir. Cami içinde ve revaklı avluda kalem işi araştırma raspaları yapılmıştır. Cami cephesinde bulunan taşların onarımı ile ahşap kapı ve kepenklerin bakım ve onarımı devam etmektedir. Caminin içinde yer alan çimento esaslı ve düz camlı içlik-dışlık pencereler, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak imalat süreci devam etmektedir. Minarelerde onarım çalışmalarına başlanmış, avlu zemin döşemeleri sürmektedir."

Aksal, hazire ve türbe onarımlarının da restorasyon kapsamında ele alınacağını bildirdi.

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