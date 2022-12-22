Edirne'de kolluk amirleri ve kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA)- Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ile kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Alçalar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Alçalar, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", çevre-yaşam kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Organik plastik" fotoğraflarına oy verdi.

Alçalar, başarılı çalışmalarından dolayı AA ekiplerini tebrik etti.

Keleş de oylamada spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Festival havası", yaşam-çevre kategorisinde de Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" isimli fotoğraflarını seçti.

- Kurum müdürleri oylamaya katıldı

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk ise "çevre -yaşam" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Ölüm kalım anı", "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Ateş hattında" fotoğraflarına oy verdi.

Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "görev tamam" ve "çevre -yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "kırmışlar kalbini" fotoğraflarını seçti.

Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş ise, tercihini "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde de Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "çevre -yaşam" kategorisinde ise Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" fotoğraflarından yana kullandı.





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