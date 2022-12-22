Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.G. ve M.K'nın Mithat Paşa Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 5 litre etili alkol, 5 şişe kaçak içki, 5 anason kiti ve 7 litre el yapımı içki ele geçirildi.
Şüpheliler S.G. ve M.K. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
- Otomobilden hırsızlık
Edirne'de otomobilinin aküsü çalınan kişi polise başvurdu.
Umurbey Mahallesi'nde yaşayan F.T, park halindeki otomobilinin aküsünün çalındığını fark etti.
Olayla ilgili şüpheli M.B. gözaltına alınırken K.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
-Uyuşturucu ele geçirildi
Keşan'da, polis ekiplerince durdurulan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli E.G'yi İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
E.G. gözaltına alındı.