EDİRNE (AA) - MHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığına Dilek Çayır getirildi.
İl Başkanı Zakir Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Çayır ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.
Çayır ve ekibinin MHP'ye güç katacağını belirten Tercan, "Kadın kolları yeniden eski gücüne kavuşuyor, kavuşacaktır. Çünkü taş yerinde ağırdır. Değerli kardeşlerimiz MHP'ye gelirken keyifle geliyorlar. MHP Edirne'de güçlü adımlarla ilerliyor. Katılımlar bu adımların gücünü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
- Eski binalar yıkılıyor
İpsala'da eskiyen ve kullanım dışı kalan binaların yıkımına başlandı.
Kaymakamlık koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde depreme dayanıksız, eskiyen, asayiş yönünden tehlike oluşturan ve görüntü kirliliği oluşturan binalar tespit edildi.
Ekipler, eski devlet hastanesi binasının yıkımını gerçekleştirdi.
Yıkım çalışmalarının süreceği belirtildi.
- Eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısı
İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin başkanlığında eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri ele alındı.
Toplantıya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
- Sulama sahalarında inceleme
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Uzunköprü'ye bağlı Kavacık köyünde sulama sahalarında incelemede bulundu.
Bayazıt, köyde tarımsal sulama yapılan ve yapılabilecek arazileri gezerek üreticilerle sohbet etti.
Bayazıt, kent genelinde sulama imkanlarını geliştirmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.