Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Camisi Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada O.A. ve A.D'nin üzerini arada.
O.A'nın üzerinde 2 fişek jelatine sarılı metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği bulundu.
O. A'nın evinde ve A.D'nin kiraladığı araçta yapılan aramada ise 15 fişek alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, büyük bohça halinde alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, 1 fişek kağıda sarılı toz uyuşturucu, hassas terazi ve pipe olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.