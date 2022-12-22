Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Camisi Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada O.A. ve A.D'nin üzerini arada.

O.A'nın üzerinde 2 fişek jelatine sarılı metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği bulundu.

O. A'nın evinde ve A.D'nin kiraladığı araçta yapılan aramada ise 15 fişek alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, büyük bohça halinde alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, 1 fişek kağıda sarılı toz uyuşturucu, hassas terazi ve pipe olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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