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EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün okullardaki eğitimleri sürüyor.

Çocuklara çevre sevginin aşılanıp, iklim değişikliğinin anlatıldığı eğitimlerde, sıfır atık ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırılıyor.

Doğaya ve çevreye saygılı bireylerin yetişmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde Ayhan Nurlu, son olarak Gazi İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

- Uzunköprü Karma OSB için yapılan değişiklikler Danıştay tarafından iptal edildi

Uzunköprü'nün Kavacık köyünde yapılması planlanan karma organize sanayi bölgesi (OSB) için 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliler, Danıştay 6. Dairesince iptal edildi.

Kavacık köyü sakinleri adına Edirne Tabip Odası Lokali'nde gazetecilere açıklama yapan avukat Bülent Kaçar, köyde yapılması planlanan karma OSB için her iki planda yapılan değişikliğin Danıştay 6. Dairesince oy birliğiyle iptal edildiğini belirtti.

Danıştay kararının ilgili kurumlara resmi olarak tebliğ edildiğini ifade eden Kaçar, şunları kaydetti:

"Dört ayrı bilirkişi heyet raporunda, üç ayrı yürütmenin durdurulması kararında ve üç ayrı iptal kararında OSB kurulmak istenen hazine arazilerinin tarım fonksiyonu dışında kullanılamayacağı kesin olarak hükme bağlanmıştır. Hukuksuzluğu ve tamamen yanlış bir proje olduğu dört ayrı davada ispatlanmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinden vazgeçilmesini, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuka ve bilime uygun hizmetlere, projelere yönelmesini istiyoruz. Mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu gereğince, davalı Bakanlık ve Edirne Valiliğinden tüm yurttaşların hakkı olan ve karma OSB yapılmak üzere ucuz rakamlara karma OSB yönetimine taksitle satılmış olan iki ayrı hazine arazisinin Kavacık köyüne geri verilmesini talep ediyoruz."

Köy sakinlerinden Fatma Altınbaş da proje iptal edilene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

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