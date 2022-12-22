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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneli balıkçılar Saros Körfezi'nde dinamitle avcılığa tepkili

AA

Edirneli balıkçılar Saros Körfezi'nde dinamitle avcılığa tepkili

EDİRNE (AA) - Edirne'de balıkçılar, Saros Körfezi'nde dinamitle yasak avcılık yapanlara tepki gösterdi.

İbrice Limanı'nda 11 Aralık'ta balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu 1'i ağır 3 amatör balıkçının yaralandığı olayın ardından yapılan incelemede, patlayıcının el yapımı olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, amatör balıkçıların, dinamit yapımında kullanılan kimyasalları çeşitli yerlerden elde ederek hazırladığı ihtimali üzerinde duruyor.

Bölgede geçimlerini balık avcılığından kazanan profesyonel balıkçılar ise dinamitle balık avlayanlara tepki gösterdi, denetimlerin artırılmasını istedi.

Mecidiye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Salim Gürsel, AA muhabirine, dinamit patlatılması sonucu çıkan ses ve titreşimin balık dışındaki tüm deniz canlılarına ve ekolojiye zarar verdiğini söyledi.

- "Özel bir yer olan Saros Körfezi korunmalı"

Saros Körfezi'nin özel bir turizm merkezi ve avcılık konusunda özel bir yer olması nedeniyle korunması gerektiğini belirten Gürsel, kaçak avcılara tepki gösterdi.

Gürsel, körfezde avlanan balıkçılar olarak taleplerinin kontrollerin artırılması olduğunu belirterek, "Dinamit ve patlayıcıyla avlanmanın denizdeki balık popülasyonuna zararı çok büyük, balık yuvalarını yok ediyor, yavruları öldürüyor ve deniz yapısını tahrip ediyor. Biz bu şekilde yapılan avcılığı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Talebimiz bu konuyla ilgili kolluk kuvvetlerinin daha sıkı kontrollerde bulunması." diye konuştu.

Saros Körfezi'nin kendini temizleme özelliği nedeniyle dünyadaki ender körfezlerden biri olduğuna dikkati çeken Gürsel, körfezde 150 tür balık yaşadığını dile getirdi.

- "Dinamitle avcılık trolle avcılıktan daha tehlikeli"

Erikli Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Cihat Kılıç da Saros Körfezi'nin doğal, tarihi ve turistik güzellikleri bir arada barındırdığını ifade etti.

Dinamitin deniz ekosistemine zarar verdiğini dile getiren Kılıç, "Dinamit en tehlikeli avcılık, trolle avcılıktan daha tehlikeli. Denizin dibindeki tüm canlıları öldürüyor. Bu savaştaki bir bomba gibidir. Getirisi de yok, ne kadar balık tutabilecek. Çok büyük risk, bunu kullananlar kendilerine de zarar veriyor." dedi.

Kılıç, dinamitle balık avcılığının yasak olduğunu ve yaşanan olaydan büyük rahatsızlık duyduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Denizimizdeki bütün canlılar yok oluyor. Bunların önlenmesi gerekir, tedbirler artırılmalı. Biz balık popülasyonundaki azalmayı maalesef hissediyoruz. 15-20 sene önce kovalarca balık tutardık, komşularımıza dağıtırdık. 10 sene önce ancak bize yetecek kadar balık tutabilmeye başladık. Zamanla azaldı. Şimdi ise oltayla avlanmaya çıkıyoruz, tavayı doldurabilecek kadar balık tutmakta zorlanıyoruz."

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