Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Camisi Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler O.A. ve A.D'nin üst aramasında 2 fişek jelatine sarılı metamfetamin ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirdi.

O.A'nın evinde ve A.D'nin kiraladığı araçta yapılan aramada da 15 fişek metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, kağıda sarılı toz uyuşturucu, hassas terazi ve pipe olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen O.A. ve A.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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