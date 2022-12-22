Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Camisi Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler O.A. ve A.D'nin üst aramasında 2 fişek jelatine sarılı metamfetamin ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirdi.
O.A'nın evinde ve A.D'nin kiraladığı araçta yapılan aramada da 15 fişek metamfetamin, alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, kağıda sarılı toz uyuşturucu, hassas terazi ve pipe olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen O.A. ve A.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.