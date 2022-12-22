Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.K'nin kullandığı 22 ABM 979 plakalı otomobil, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kavşakta, N.A. idaresindeki 22 EN 956 plakalı hafif ticari araç ile çarpışıp devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü S.K. ile araçlardaki 2 yolcu, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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