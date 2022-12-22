Edirne Musiki Derneğinin 70'inci yılı özel konserle kutlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne Musiki Derneğinin 70'inci yılı dolayısıyla "Sonbahar Rüzgarları" konseri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu'nda düzenlenen konserin açılışında konuşan Edirne Musiki Derneği ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne'de Türk müziğini yaşatmak, sevdirmek ve geleceğe aktarmak amacıyla 1952 yılında kurulan derneğin 70'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk tarihinde mimari ve şiirle beraber musikinin de çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Irmak, "Türk müziği, Orta Asya, eski Anadolu, Akdeniz-Ege, İslam-Osmanlı ve son olarak Batı olmak üzere 5 damardan beslenerek bugüne ulaşmıştır. Türk Sanat Müziğine hayat veren perde ve makamlar kökü bin yıllara giden bu uzun serencamın yoldaki işaretleri mahiyetindedir." dedi.

Şef Halil Erseven yönetimindeki konserde Edirne Musiki Derneği korosu, "Düşen bir yaprak görürsen", "Duydum ki unutmuşsun", "Sevil neşelen", "Seninle bir sonbahar", "Artık yeşerecek bir dalım yok" gibi bilinen eserlerin de aralarında yer aldığı 21 besteyi seslendirdi.

Konseri Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve sanatseverler izledi.

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