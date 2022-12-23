Trakya'da hukukçular ve kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de hukukçular, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal ve Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre-yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Çakmak, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde de Mustafa Hossana'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy verdi.

Bal da "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarını tercih ederken, "çevre-yaşam" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Karakoç ise "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

- Kurum müdürleri de oylamaya katıldı

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci ile Kırklareli İş-Kur Müdürü Aytaç Babalıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Babuşçu, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "spor", "haber" ile "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Babuşçu "spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", "haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", "çevre ve yaşam" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarından yana oyunu kullandı.

Şen de "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "çevre ve yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğraflarına oy verdi.

Temelci ise "haber"de Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", "spor"da Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar", "çevre-yaşam"da Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğraflarını oyladı.

Babalıoğlu da "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Şampiyonlar", "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", "çevre-yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati" fotoğraflarını seçti.

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