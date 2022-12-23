Edirne'de sis etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Selimiye Camisi ve Eski Cami başta olmak üzere kentin asırlık tarihi yapıları sis altında kaldı.

Sis nedeniyle camilerin minareleri gözden kayboldu, seyirlik görüntüler meydana geldi.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.





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