İpsala Sınır Kapısı yolunda ışıklandırma çalışması başlatıldı

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EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı yolunun 6 kilometrelik kısmında ışıklandırma çalışması başlatıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili, çalışma başlatılan bölgede inceleme yaptı.

Sevgili, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yılda 2 milyon insanın geçtiği gümrük yolumuzun 6 kilometresi ışıklandırılarak daha güvenli ve konforlu bir imkan sağlanacaktır." dedi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş da gümrük yolunun ışıklandırılması ve İpsala-Sultanköy yolundaki köprünün genişletilmesi hakkındaki dosyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ilettiklerini bildirdi.

İlkdoğmuş, "Işıklandırılmasına başlanan yolumuzda çalışmaları yerinde inceledik ve arkadaşlardan bilgi aldık. Ayrıca ihalesi yapılan ve imzaları atılan, önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak köprünün bulunduğu alanı İl Genel Meclisi Üyesi Sayın Hüseyin Filiz ile inceledik. Hayırlı olsun." dedi.





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