Türk-Yunan sınır kapıları arasındaki köprü ayaklarını iki ülkenin ekipleri ortak temizleyecek

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EDİRNE (AA) - Meriç Nehri üzerinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki köprü ayaklarında iki ülke ortak temizlik çalışması yapacak.

İpsala ve Yunanistan Kipi gümrük kapıları arasında kalan, iki ülkeye karşılıklı geçişi sağlayan köprünün ayaklarında biriken kütük ve ağaç dallarının ortak çalışmayla temizlenmesi için 9 Ocak'ta protokol imzalanacak. Ekipler, 10 Ocak'ta da ortak temizlik çalışması gerçekleştirecek.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığındaki heyet, Dedeağaç Bölge Vali Yardımcısı Dimitrios Petrovist ve beraberindeki heyetle sınır hattında bir araya geldi.

Köprüde incelemede bulunan Türk ve Yunan heyetleri, köprü ayaklarında 8 yıl önce yapılan temizlik çalışmasının tekrarlanması konusunda görüş birliğine vardı.

Kaymakam Sevgili, iki ülkeyi birbirine bağlayan köprünün üzerinden her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin geçtiğini belirterek, temizlik çalışmasının Devlet Su İşleri ekipleri ve Yunanistan'dan bir teknik ekip tarafından yapılacağını kaydetti.





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