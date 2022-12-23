Milli güreşçi Özlem Sarıaslan, idolü Yasemin Adar Yiğit gibi zirveye çıkmak istiyor:

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Türk kadın güreşinin öncüsü Yasemin Adar Yiğit'i örnek alan Edirneli milli güreşçi Özlem Sarıaslan, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları devam ettirip Adar gibi zirveye çıkmak istiyor.

Edirne Şahi Spor Kulübünün başarılı güreşçisi 16 yaşındaki Sarıaslan, 6 yıl önce başladığı güreş branşında önemli ilerleme kaydetti.

Elde ettiği başarıların ardından milli takıma seçilme gururu yaşayan Sarıaslan, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Sarıaslan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise beşincilik elde etti.

Milli güreşçi, çalışmalarına Edirne Spor Salonu'nda antrenörleri eşliğinde devam ederken "idol" olarak gördüğü Yasemin Adar Yiğit gibi başarılar elde edip, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.





- Hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Özlem Sarıaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda Türkiye Şampiyonası olacağını belirterek, "İnşallah orada birinci olup Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum." dedi.

Sarıaslan, uluslararası organizasyonlarda başarı kazanan kadın güreşçilerin kendilerine ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Avrupa ve dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'i kendisine örnek aldığını anlatan Sarıaslan, şunları kaydetti:

"Benim idolüm Yasemin Adar. Çok büyük başarıları var. İnşallah ben de onun gibi çok başarılı bir sporcu olacağım. Onun elde ettiği başarılara ulaşabilmek adına elimden gelenin fazlasını yaparak çalışıyorum. İnşallah bu hedefimi gerçekleştireceğim. Kadın güreşçilerin başarıları bizim için ilham kaynağı. İnşallah onların yakaladığı başarıların daha iyilerini ben de yapacağım. Buna inancım tam."





- "Avrupa ve dünya şampiyonluğunu getirecek"

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ise Sarıaslan'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Başarılı güreşçinin 2022'de etkili bir form grafiği yakaladığını ve katıldığı şampiyonalarda kürsüye çıktığını ifade eden Delen, "İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonluğunu getirecek. Aynı zamanda bütün çocuklarımız gibi çok efendi ve ahlaklı bir kızımız. İnanıyoruz ki ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, gururlandıracak bir evladımız." diye konuştu.





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