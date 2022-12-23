Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, E.D. ve S.T'yi Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.













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