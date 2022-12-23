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EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi olarak göreve başlayan Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Alçalar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yörük'e çalışmalarında başarı diledi.

Yörük de Alçalar'a teşekkür etti.

- Edirne Öğretmen Akademisi Projesi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Edirne Öğretmen Akademisi Projesi kapsamında "Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Akademik Becerilerin Öğretimi" başlıklı seminer düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğretmenlere yönelik düzenlenen seminere Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi Zekiye Hande Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

İnönü İlkokulunda gerçekleşen seminere kentteki ilkokul ve ortaokul öğretmenleri katıldı.

- Koruyucu ailelere yönelik toplantı

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri ve Koruyucu Aile Birimi tarafından koruyucu ailelere yönelik aile eğitim programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleşen programda Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, "Koruyucu Aile Hizmet Modeli” hakkında bilgilendirmede bulundu.

Katılımcılara, kişisel mahremiyet ve hak ihlalleri konulularında eğitim verildi.









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