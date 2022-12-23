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Edirne'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA

Edirne'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin Yenimescit Mahallesi'ndeki evlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 100 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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