Edirne'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin Yenimescit Mahallesi'ndeki evlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 100 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.



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