Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Edirne'de fahri konsolosluk açılışına katıldı:

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EDİRNE (AA) - Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosluğu törenle açıldı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde bir iş merkezindeki fahri konsolosluğun açılışında, Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin derin ortak tarihe ve güçlü kültürel bağlara sahip olduğunu belirtti.

Üsküp'ün, Gostivar'ın, Manastır'ın, Türkiye'nin gönlünde anlam bulduğunu, ayrı yeri olduğu ifade eden Kırbıyık, şöyle konuştu:



"Bizim dostluğumuz, Edirne’de doğan ve çağ açıp çağ kapatan cihan imparatoru Fatih Sultan Mehmet’in Üsküp’te yaptırdığı Taşköprü'den geliyor. Bizim kardeşliğimiz, duygularımıza tercüman olan dizeleri yazan Üsküp'ü Yahya Kemal Beyatlı'dan geliyor. Bizim kardeşliğimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri eğitimini aldığı Manastır Askeri İdadisinden geliyor, Alaca Cami'den, Türk Çarşısı'ndan, Harabati Baba tekkesinden geliyor."

Kırbıyık, iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve gönül bağlarının her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile dış ticaretinin 1 milyar dolar civarında olduğunu, karşılıklı işbirliğiyle yakın zamanda 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolar seviyelerine çıkacağını umut ettiklerini söyledi.

-"Türkiye Kuzey Makedonya'ya yatırım yapan ilk 10 yabancı ülke arasında"

Zaman zaman Türkçe konuşan Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani de Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki dostluğun çok derin ve anlamlı olduğunu, bu dostluğun her iki ülkenin diplomasisine de yansıdığının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile özel bir dostluğu olduğunu belirten Osmani, Çavuşoğlu'na iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, teşekkür etti.

Osmani, konsolosluğun iki ülke arasındaki var olan ilişkileri daha üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'ya destek olduğunu ve bunu da hissettirdiğini ifade eden Osmani, şunları kaydetti:

"Bu destek 2008 yılında iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla da taçlanmıştır. Türkiye her zaman bize destek vermiş hep yanımızda olmuştur. Açılan fahri konsoloslukla da ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Sadece kültürel bağlarımızın derinleşmesine değil, ekonomik, sosyal ve iki ülke arasındaki bağların daha da sağlamlaşmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye Kuzey Makedonya'ya yatırım yapan ilk 10 yabancı ülke arasında yer almaktadır."

- Edirne'deki 5'inci fahri konsolosluk

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Kuzey Makedonya'nın Türkiye'nin dost ve kardeş ülkesi olduğunu iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de iki ülke arasındaki köklü ilişkiye önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkiyi her alanda güçlendirmek için iş birliğinin sürdüğünü dile getiren Yörük, "Edirne'de Kuzey Makedonya Fahri Konsolosluğunun açılması ilişkilerimizin tüm alanlarda geliştirilmesine yönelik karşılıklı siyasi irademizin somut bir göstergesidir. Böylelikle Türkiye'nin Batıya açılan kapısı konumundaki Edirne'de 5 fahri konsolosluk faal hale gelmiş bulunmaktadır." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Türkiye'nin Balkanlarla olan ilişkilerinin aynı heyecan ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir de Kuzey Makedonya ve Türkiye arasında iyi ilişkilerin açılan konsoloslukla en üst seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosluğunun açılışı yapıldı.

Açılışa il bürokrasisi, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.





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