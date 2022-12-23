Edirne'de bir haftada 278 düzensiz göçmen yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurda giren 278 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16-22 Aralık tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekipleri denetimlerde, yasal olmayan yollarla yurda gelen 278 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu süreçte göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı da tutuklandı.



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