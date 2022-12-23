Edirne'de jandarma ekiplerince bir haftada 25 terör örgütü üyesi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 25 terör örgütü üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında jandarma ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 19 şüpheli ve terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör örgütü üyesi 25 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 8'i yabancı uyruklu 38 kişi ile askeri suçlardan aranan 31 kişi yakalandı. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

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