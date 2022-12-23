Edirne'de Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 3 gün trafiğe kapatılacak

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EDİRNE (AA) - Tunca Nehri üzerindeki tarihi Tunca Köprüsü hızlı tren çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde devam eden Yüksek Hızlı Tren çalışmaları nedeniyle Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç istikametine gidiş ve gelişlerin 3 gün süre ile araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşların Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

Tarihi köprü 27 Aralık - 29 Aralık tarihlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı tutulacak.

- Hızlı tren çalışmaları

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

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