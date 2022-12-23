Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu Y.A'yı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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