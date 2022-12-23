Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, "kasten adam öldürme" suçundan aranması bulunan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri "kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Ç.'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı Enez Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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