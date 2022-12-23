Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tatbikat yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında "yangın, kırmızı kod ve hasta tahliyesi" tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği hastanenin üçüncü katında çıkan yangına hastane personeli müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan hastalar, UMKE ve itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye nakledildi.

Tatbikata Başhekim Dr. Zehra Gülsevin Şimşek ve hastane personeli katıldı.

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