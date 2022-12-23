Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan biliye göre, M.A. (42) idaresindeki 22 ACM 941 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yolun sağındaki tarlaya girdi.

Kazada yaralanan sürücü M.A, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Evden hırsızlık

Uzunköprü ilçesinde bir evden televizyon ve para çalındı.

F.G.T'nin Atatürk Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce içerisinde 1000 lira ve kredi kartları bulunan cüzdan ile televizyon çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Keşan'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.G. (48) idaresindeki 59 LL 189 plakalı otomobil, Beyendik Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Ş.G, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





























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