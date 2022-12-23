Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'a ziyarette bulundu.



Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosluğu açılışı için kente gelen Osmani, Kırbıyık ile Valilik makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırbıyık, Kuzey Makedonya ile Türkiye'nin geçmişten gelen kadim bir dostluğu ve kardeşliği olduğunu belirtti.

- Bakan Osmani, Kuzey Makedonyalı öğrencilerle bir araya geldi

Bakan Osmani, daha sonra Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören Kuzey Makedonyalı öğrencilerle bir araya geldi.

TÜ Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Osmani, Edirne'de çok sayıda Kuzey Makedonyalı öğrencinin eğitim aldığını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Osmani, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Programa, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, TÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir ve öğrenciler katıldı.

Programın sonunda Bakan Osmani, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.









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