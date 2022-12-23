AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnafı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Gönül Gönüle Edirne" ziyaretleri çerçevesinde esnafı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Atatürk Bulvarı üzerinde iş yeri olan esnaf ve buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.

İba, ziyarette yaptığı konuşmada, hem merkezde hem ilçe ve beldelerde çeşitli ziyaretler yaptıklarını belirtti.

Ulaşmadıkları kimse kalmayana dek çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan İba, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede birçok projeyi hayata geçirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir vizyon olarak işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' çizgisini Edirne'de hayata geçirmek için vatandaşlarla el ele gönül gönüle hareket etmeye devam edeceğiz."





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