Edirne'de 3 FETÖ şüphelisiyle 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 3'ü ile 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan sınırına gitmek üzere yola çıktığı tespit edilen K.S. idaresindeki aracı İpsala yolunda durdurdu.

Araçta bulunan ihraç askerler U.P., Y.A. ve M.E.T., ihraç öğretmen Z.Y., ihraç Kur'an kursu eğiticisi S.D. ile ziraat mühendisi M.A'nın FETÖ'ye üye olma suçundan arandıkları belirlendi.

Bu kişiler ve 7 bin 961 lira idari para cezası yazılan sürücü K.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı", Y.A ve M.E.T. "Silahlı terör örgütüne üye olmak", M.A. da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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