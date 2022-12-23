Edirne'de Uluslararası Göçmenler Günü programı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Kürşat Kırbıyık, Edirne İl Göç İdaresi tarafından Trakya Üniversitesi Konservatuar Salonu'nda düzenlenen programda, 21. yüzyılda göçün uluslararası boyut kazandığını ve tüm dünyanın meselesi haline geldiğini söyledi.

Göçün düzenli ve düzensiz göç olmak üzere iki boyutunun olduğuna işaret eden Kırbıyık, "Düzenli göç, yaşadığımız çağın bir gereği. Eğitim amacıyla ülkeler arasında transferler oluyor. Türkiye'den çok sayıda öğrenci başka ülkelerde eğitim hayatına devam ediyor, diğer ülkelerden de Türkiye'de eğitim görenler oluyor. İş dünyasında çok uluslu şirketle ortaklıklar çok ilerlemiş durumda. Bunun doğal getirisi olarak da insanlar iş hayatına dahil olabilmek adına ülkeler değiştirebiliyor. Turizm de bunun bir başka vesilesi. Tabii bu yönetilebilir bir durum." diye konuştu.

Düzensiz göçün ise tüm insanların vicdanını yaralayan önemli problem olduğunu anlatan Kırbıyık, güvenlik riskleri, hayata karşı tutunma arzusu, savaşlar, ekonomik sıkıntı gibi durumlar nedeniyle insanların ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

- "Göç İdaremizle gurur duyuyorum"

Türkiye'nin, sebebi olmadığı bir göçün yönetme anlamında en büyük sorumluluk alan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Hemen yanı başımızda, Avrupa'nın hemen yanı başında çok ciddi insanlık dramı yaşanıyor. Ama birçok Avrupa ülkesinin sorunu sadece belli fonlar aktararak çözebileceğini düşünecek kadar aciziyet içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu anlamda ben gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'yle, Göç İdaremizle gurur duyuyorum çünkü çok büyük bir organizasyonu alnının akıyla büyük bir başarıyla büyük bir özveriyle bugüne kadar yürüttüler. Bundan sonra da aynı duyarlılıkla aynı gayretle yürütmeye devam edecekler."

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının her yıl arttığını söyledi.

Uluslararası öğrencilerin Trakya Üniversitesi ve Edirne'de eğitim almayı tercih ettiğini ifade eden Türkyılmaz, öğrencilere gereken desteği verdiklerini dile getirdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da Türkiye'nin tarih boyunca birçok göç olayına şahitlik ve ev sahipliği yaptığını, insan hak ile hürriyetlerini, ecdadın kutsal ve tarihi bir emaneti, mirası olarak her daim yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, Roman Müzik Topluluğu konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Rumeli ve Balkan ezgilerini seslendirdi. Program konservatuvar öğrencilerinin konseriyle sona erdi.

Programa, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Vali yardımcıları Sıdkı Zehin, Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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