Edirne'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.M.K'yı Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

"Çalıntı suç eşyası almak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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