TÜ'de "Atatürk'le Edirne" sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 92. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk'le Edirne" uluslararası karma sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) iş birliğinde fakültenin Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Fuaye Salonu'ndaki sergide 11 ülkeden 56 sanatçının eserleri yer aldı.

Fotoğraf, resim, özgün baskı, seramik, heykel, el sanatları ve tekstil alanındaki eserleriyle sergiye destek veren sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, üniversitenin güzel ve anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Zafer, "Çok değerli akademisyenlerimizin, sanatçılarımızın ve öğrencilerimizin bir araya gelerek oluşturdukları sergiyi, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hem de kültür ve sanat hayatımıza katkı sağlaması yönüyle oldukça değerli buluyorum. Sanatseverlerin, bu sergiyi gelip yakından görmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, kurum müdürleri, akademisyen, sanatçı ve öğrenciler katıldı.









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