ETSO heyeti sınır kapılarında ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve beraberindeki heyet, sınır kapılarında incelemede bulunup yetkililerle görüştü.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, heyet ilk olarak Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Kapıkule ve karşısındaki Kapitan Andrevo sınır kapılarının gümrük personeliyle görüşen heyet, yapılan çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

ETSO heyeti, daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı'na geçip devam eden modernizasyon çalışmalarını inceledi.

Gümrük Müdürü Yakup Karamollaoğlulları ile görüşen heyet, Pazarkule ve karşısındaki Kastanies sınır kapılarında görev yapan gümrük personeline teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Başkanı Irmak, "2022 yılı boyunca ilimiz ekonomisinin temel taşını oluşturan Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik gelen ziyaretçilerimizin gümrük işlemlerini gerçekleştirerek, gece gündüz hizmet veren gümrük personeli ve polisimize teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.





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