Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, "Halk Günü Görüşmeleri" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme talebinde bulunan vatandaşlarla buluşan Kaya, istek, şiakayet ve önerileri dinledi.

Kaya, her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını imkanlar dahilinde sorunlara en kısa sürede çözüm bulacaklarını belirtti.

- Edirne Büyük Erkekler Ligi A Grubu

Edirne Büyük Erkekler Ligi A Grubu’nda mücadele eden Keşan Belediyespor, Edirne Gençlikspor ile karşılaşacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ligin son maçının pazar günü Keşan Belediyesi Atatürk Stadı Spor Salonunda 17.00'da başlayacağı belirtildi.

Tüm sporseverler maçı izlemeye davet edildi.

- Türkan Feyzullah'ın ölüm yıl dönümü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen Türkan Feyzullah'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü olduğunu belirtti.

Bulgaristan Türklerinin zor günler yaşadığını ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:



"Bulgaristan Türklerinin 38 yıl önce yaşadığı acıların yıl dönümünde Bulgarlaştırma asimilasyon sürecinde direnen Türklük davasında hayatını kaybedenlerle, Bulgaristan Türklerinin direniş sembolü olan Türkan bebeğimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bulgaristan Türklerinin yaşadığı acının yıl dönümünde, Bulgaristan Komünist Partisi iktidarının 24 Aralık 1984 tarihinde Türk ve Müslümanları din, dil, örf ve adetlerinden men etmeye çalıştığı asimilasyonu ve yarım milyona yakın insanın göçü ile sonuçlanan olayları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."













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