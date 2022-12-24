Edirne'de yabancı öğrencilerin tarihi mekanlarda türküler seslendirdiği video klip hazırlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, "Edirne İçin Söyle" projesi kapsamında tarihi mekanlarda Çanakkale ve Vardar Ovası türkülerini seslendirdi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğünce "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinlikleri kapsamında hazırlanan proje için kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan noktalarında çekim yapıldı.

Selimiye Camisi, II. Bayezid Külliyesi, Deveci Han, Hıdırlık Tabya, Kent Ormanı, Sarayiçi gibi şehrin öne çıkan yerlerinde çekilen kliplerde 15 yabancı öğrenciye, Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ve Edirneli müzisyenler eşlik etti.

Öğrenciler klipte Çanakkale ve Vardar Ovası türkülerini seslendirdi. Çanakkale Türküsü klibinde, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve İkamet Çalışma Grubu Başkanı Selim Akça da yer aldı.









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