Edirne Valisi Kırbıyık Çavuşbey Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Çavuşbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, mahalle ziyareti kapsamında ilk olarak Gazimihal Spor Kulübü tesislerinde spor yapan gençlerle buluştu.

Antrenmanı izleyen Vali Kırbıyık, sporcularla sohbet edip kulüp yöneticilerinden bilgi aldı. Kırbıyık, sporcuların malzeme ihtiyaçlarının karşılanması yönünde talimat verdi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kırbıyık, sorun ve talepleri dinledi.

Ziyaret ilgili değerlendirmede bulunan Kırbıyık, ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların hızla yürütüleceğini belirtti.

Meslek edindirme kurslarına katılımın önemine dikkati çeken Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın Sosyal Dayanışma Merkezlerine mutlaka gelmesi lazım. Erkekler için Halk Eğitim kursları açacağız. Gençlerimizin, lise çağındaki çocuklarımızın Mesleki Eğitim Merkezlerine gelmelerini de çok önemli olarak değerlendiriyorum. Buradan hem lise diplomalarını alacaklar hem de belli bir kazanç elde edecekler. Hem meslekleri hem sigortaları olacak.

Vakıftan gelen yardımlar sizler için geliyor. Son kuruşuna kadar sizler için harcanacak. Muhtarımız da buradaki konuşulan her şeyi tek tek takip edecek. Dilekçelerinizi verdikten sonra, elimizden geldiğince hepinizin derdine derman olmak için çalışacağız. Ama bizler için en öncelikli iş burada kentsel dönüşüm yapabilmek. Aksi takdirde biz bu sorunları konuşmaktan öteye geçemeyiz. Sizler de gayret edeceksiniz. Birlikte ilerlememiz lazım. Beraber gayret ederek bu işleri daha iyi noktalara getireceğiz."

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