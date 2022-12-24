Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Uzunköprü'de iş yerinden alüminyum çerçeveleri çalınan kişi polise başvurdu.
A.Y, Muradiye Mahallesi'ndeki iş yerinden malzemelerin çalındığını fark etti.
İş yeri sahibi A.Y, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Evden hırsızlık
Uzunköprü'de, evinden televizyon ve cüzdanı çalınan kişi polise başvurdu.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan F.G.T, eve geldiğinde cüzdan ve televizyonunun çalındığını fark etti.
F.G.T, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğinde giderek şikayetçi oldu.
- Evden hırsızlık
Keşan'da, evinden televizyonu çalınan kişi polise başvurdu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan N.E, eve geldiğinde eşyalarının dağıtıldığını ve televizyonunun çalındığını gördü.
Ev sahibi N.E, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.