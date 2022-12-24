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Bulgaristan'da annesinin kucağında öldürülen Türkan bebek ölümünün 38. yılında anıldı

AA

Bulgaristan'da annesinin kucağında öldürülen Türkan bebek ölümünün 38. yılında anıldı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek anısına yaptırılan parktaki anıtın önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve tüm şehitler için dua edilmesiyle başladı.

Katılımcılar anıta çelenk sundu ve karanfil bıraktı.

Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Kızılağaç ilçesinden gelen öğrenciler şiir dinletisi sundu. Dinleti sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, konuşmasında, tarih boyunca Türk olmanın ve Türk varlığını geliştirmenin bir bedeli olduğunu söyledi.

Türklerin bu bedeli tarihte defalarca ödemiş bir millet olduğuna işaret eden Kırbıyık şunları kaydetti:

"Yeri gelmiş Suriye'nin kuzeyinde Türkmen olmuşuz bu bedeli ödemişiz. Yeri gelmiş Karabağ'da Türk olmanın bedelini ödemişiz. Yeri gelmiş Batı Trakya'da bu bedeli ödemişiz. Yeri gelmiş Bulgaristan'da bu bedeli ödemişiz. Geldiğimiz noktada devletler arası ilişkilerde olumlu bir seyir olduğunu görüyoruz. Bunu geliştirmek hepimizin görevi ancak tarihten aldığımız dersleri ve sorumlulukları asla unutmamalıyız. Bunları gelecek nesillere düzgün ve doğru şekilde aktarmak her birimizin sorumluluğu."

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da Bulgaristan'da Belene'de yaşananların tarihin hafızalarına kazındığını dile getirdi.

Türkan bebeğin ve direnişin dünya tarihinde yerini aldığını vurgulayan Çakırlar zulme karşı olanlara saygı duyduğunu ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise dünyanın her yerinde bebeklerin günahsız ve masum olduğunu belirterek "Hangi gerekçe ile olursa olsun bir günahsız masum bebeği öldürürseniz bunun adı insanlık suçudur. 1984'te Türkan bebeğin ve annesinin öldürülmesiyle başlayan o süreç bir insanlık suçudur, bir insanlık dramıdır." dedi.

- "Türkan bebek kimlik savunmasının simgesi"

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler (HÖH) Hareketi Partisi Milletvekili Mukaddes Nalbant ise Türkan bebeğin kimlik savunmasının simgesi olduğunu söyledi.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, 1989'da Bulgaristan'da zorunlu göçle değiştirilen isimlerin düzeltilmesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Hayatta olmayan babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin kayıtlarda olan rencide edici bu isimleri için, Bulgaristan devletinden geriye dönük arşivlerinden bunları silmesini istiyoruz. Bulgaristan'ın olumlu yaklaşımlarını desteklerken Türkiye'de yapılan çalışmaları örnek alması da gerekmektedir. Vakıf mallarını gereksiz bahane üretmeden iade etmesini temenni ediyoruz. En son yaşanan Karlova'daki ata mirasımız olan Kurşunlu Camisi'nin asıl sahibine verilmesini istiyoruz. Bu yapılacak çalışmaların ikili ilişkileri ileriye taşıyacağını ümit ediyoruz. Türkan Feyzullah ve Bulgaristan Türklüğü adına şehit olanları ve gazileri rahmetle anıyoruz."

Programa Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Bulgaristan HÖH milletvekilleri Sezgin Mehmed ve Erten Arnisova, Bulgaristan'ın Haskova ili Stanbolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

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