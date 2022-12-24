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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de Türkiye Tekvando Federasyonu "Siyah Kuşak Dan" sınavı yapıldı

AA

Edirne'de Türkiye Tekvando Federasyonu "Siyah Kuşak Dan" sınavı yapıldı

EDİRNE (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Edirne'de "Siyah Kuşak Dan" sınavı yapıldı.

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınava İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den yaklaşık 200 tekvando sporcusu katıldı.

Sporcular kayıt işleminin ardından Siyah Kuşak 1. Dan, 2. Dan, 3. Dan ve terfi sınavlarına girdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Edirne Temsilcisi Yasin Nas, AA muhabirine, sınavın öğrencilere antrenör ve hakem olma yolunu açtığını söyledi.

Türkiye'de 700 bin kişinin tekvando yaptığını dile getiren Nas, sporcuların geleceğe yönelik uzun süre tekvando camiası içinde kalmasının hedeflendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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