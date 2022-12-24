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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde Okulları ve Öğrencilerini Koruma ve Güçlendirme Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

İpsala Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, gündemdeki maddelerin kabul edilmesinin ardından yapılan seçimde, dernek başkanlığına Fikri Çeşmeli seçildi.

Çeşmeli, kendisini ve yönetimini bu göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

Mustafa Işık, Kutsal Koç, Ayhan İlkdoğmuş ve Ergün Barlık derneğin yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Toplantıya, İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ve İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Filiz de katıldı.

- Siyasi partilere ziyaret

İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği üyeleri ilçedeki siyasi partileri ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, üyelerinin ilçenin gelişmesi için ziyaretler yaptığı belirtildi.

Siyasi parti temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projelerimizi anlatarak, çalışmalarımıza destek istedik. Dernek başkanımız Ali Kosan ve yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Karagöz, Hüseyin Solak, Tomris Demet Baloğlu ve Ersin Şenerler' in katılımıyla gerçekleşen ziyaretler, 'İpsala için birlikte neler yapabiliriz' ana temasıyla, karşılıklı görüş alışverişi şeklinde ve oldukça verimli geçti. Gösterdikleri konukseverliğe ve İpsala'mız için koşulsuz destek sözleri için, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcilerine teşekkür ederiz."

- İYİ Parti İpsala'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti İpsala İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri kamu kurum kuruluşlarına ziyaretlerinde bulundu.

İlçe Başkanı Gülçin Gürkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İpsala Emniyet Müdürlüğü, İpsala Ticaret Borsası ve İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gürkan, ilçe kongresinden sonra görev bölümü yaptıklarını belirterek "İpsala'mızdaki kamu kurum ve kuruluşlarına nezaket ziyaretleri yapıyoruz. Bizlere gösterilen ilgiye teşekkür ederiz." dedi.

- TYBB Gazetecilik Vefa Ödülleri İpsala'da verilecek

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şubesi, Gazetecilik Vefa Ödülleri'ni İpsala'da düzenleyeceği törenle verecek.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, törenin 28 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de İpsala Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşeceğini belirtti.

Demir, mesleğe aktif devam eden gazetecilere ve hayatını kaybetmiş gazetecilerin ailelerine ödül takdim edeceklerini kaydetti.

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