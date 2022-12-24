Edirne'ye gelen 4 Bulgar "yankesicilik" suçundan tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yankesicilik suçundan gözaltına alınan 4 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı.

İddiaya göre alışveriş merkezinde cep telefonu çalındığını öne süren kişi polise başvurdu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından telefonu çaldıkları iddia edilen kişilerin alışveriş merkezinden ayrıldıkları otomobilin plakasını tespit etti.

Söz konusu araç Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere geldiği Kapıkule Sınır Kapısında durduruldu.

Aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 cep telefonu bulundu.

Maria İ. (26), Georgi H. (27), Mariana I. (52), Ilenka I. (22) gözaltına alındı.,

Zanlılar işlemleri sonrası Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Bulgaristan vatandaşı 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "yankesicilik" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin çevre illerde de benzer olaya karıştıkları tespit edildi.









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