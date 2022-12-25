Edirne'de sis etkili oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Meriç ve Tunca köprüleri başta olmak üzere kentin asırlık tarihi yapıları sis tabakası altında kaldı. Tunca Nehri'ndeki göçmen kuşlar sisle birlikte seyirlik görüntüler oluşturdu.

Sis nedeniyle tarihi camilerin minareleri de gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.



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