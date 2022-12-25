Edirne'deki Sveti Georgi Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi'de Noel ayini yapıldı.

Barutluk Mahallesi'ndeki Sveti Georgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine Bulgaristan'da ve Edirne'de yaşayan Ortodokslar katıldı.

Rahip Aleksandır Çıkırık, İncil'den Hazreti İsa'yı anlatan ilahi ve dualar okurken, katılımcılar mum yakarak dua etti.

Ayin, duanın ardından Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi.

Çıkırık, ayin sonrası gazetecilere, İsa peygamberin doğuşunu kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mutluluk, huzur ve barış duası yaptıklarını belirten Çıkırık, "Hepimize kutlu ve mutlu bayramlar dilerim. Edirne'de güzel bir dostluk ve kardeşlik ortamı var. Edirne'yi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Elimden geldiğince buraya ölene kadar hizmet edeceğim inşallah." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.