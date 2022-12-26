Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, PTT Edirne Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, Türk Telekom İl Müdürü Murat Serdar Gün ve KOSGEB İl Müdür Vekili Tarık Altuntaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Ciğerci, "haber" kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün’ün "karda iz peşinde", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre - yaşam" kategorisinde de Esra Hacıoğlu'nun "gözün gördüğü kalbin bildiği" fotoğraflarına oy verdi.

Saraç ise "haber" kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "kömür karası gözyaşları", "spor" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "şampiyonlar", "çevre -yaşam" kategorisinde de Ali Rıza Akkır'ın "körfez ışıkları" fotoğraflarını seçti.

Akalın'ın tercihi de "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde de Mesut Varol'un "beslenme saati" fotoğrafları oldu.

Gün, "haber" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "operasyon başlıyor", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "kar tünelleri" fotoğraflarına oy verdi.

Altuntaş da tercihini "haber kategorisinde" Murat Şengül'ün "yolumuz bir", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde de Mesut Varol'un "beslenme saati" fotoğraflarından yana kullandı.

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