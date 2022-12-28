Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre-yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Özbaş "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın "mavi çizgilerimiz var", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri", "çevre-yaşam" kategorisinde de Pavel Pavlov'un "kırmışlar kalbini" fotoğraflarını tercih etti.

Şamiloğlu tercihini, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Hakkari'de festival havası", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" ve "çevre-yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "üç kafadar" fotoğraflarından yana kullandı.

Yıldırım'ın tercihi de "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "görev tamam" , "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "pehlivanlık hayalleri" ve "çevre-yaşam" kategorisinde Pavel Pavlov'un "kırmışlar kalbini" fotoğrafları oldu.









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