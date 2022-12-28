Edirne Valisi Kırbıyık, Sosyal Dayanışma Merkezlerine ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki Sosyal Dayanışma Merkezlerinde (SODAM) incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyaretleri kapsamında ilk olarak Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezinde kursiyerlerle bir araya geldi.

Güzel sanatlar, tekstil, biçki dikiş, el sanatları, kuaförlük ve okuma yazma kurslarında hem meslek edinen hem de öğrenen kadınlarla görüşen Kırbıyık, kurslara katılan kadınların çocuklarına hizmet veren kreşi de ziyaret etti.

Kaleiçi semtindeki SODAM'ı da gezen ve kursiyerlerle sohbet eden Kırbıyık, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hizmet verecek Şehit Özer Camcı Sosyal Hizmet Merkezindeki yapım çalışmalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Sosyal Dayanışma Merkezlerinde vatandaşların hem meslek edindiğini hem de okuma yazma kurslarına katıldığını belirtti.

Kursiyerlerin eğitimlerin ardından iş sahibi olmalarının mutluluk verici olduğunu aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlarımız çocuklarını bırakacak bir yer bulamadıkları için meslek edindirme kurslarına gelemiyorlardı. SODAM'larda açılan kreşlerle bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Çocuklarımız kreşte vakit geçirip çeşitli eğitimler alırken ebeveynleri ise meslek edindirme kurslarına devam edebiliyor. Sosyal Dayanışma Merkezleri halkımızın ilgisi de bizleri memnun eden diğer bir husus. Bu sebeple Sosyal Dayanışma Merkezlerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz, önümüzdeki günlerde Yıldırım Mahallemizde de merkezin tadilatını tamamlayıp hizmete açmış olacağız."









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