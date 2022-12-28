İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getiren 2 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir araçta 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Edirne'ye araçla uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince takibe alınan araç Edirne gişelerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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